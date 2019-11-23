Не поделили дорогу: на перекрестке XXII Партсъезда и Ново-Садовой в Самаре столкнулись две иномарки
Местные жители знают, почему на этом участке случаются аварии
vk.com/dtp_163Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
В субботу, 23 ноября, около 13:00 на перекрестке улиц XXII Партсъезда и Ново-Садовой столкнулись «Митцубиси» и «Рендж Ровер». Об этом «КП-Самара» рассказали очевидцы.
- Да тут постоянно бьются из-за разметки, - говорит самарец Петр К. – Вернее, ее отсутствия. Поток с просек часто объезжает пробки по "встречке" и вот результат.
Пострадавших в дорожном инциденте, к счастью, нет. В том, кто виноват и почему произошло столкновение, разберутся сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU