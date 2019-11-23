В Самаре престижную BMW тушили канализационными стоками, есть видео

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-23T16:02:09+03:00

Да, такая картина не только для Самары, для всего мира экзотична!

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В одном из пабликов Самары появилось драматическое и комическое видео. На одной из трасс Самары загорелся очень недешевый автомобиль. На помощь растерявшемуся владельцу пришел мужичек на «КамАЗе»-ассенизаторе или, как называют такие машины в народе, «дерьмовоз».

- BMW X6 вспыхнула с подкапотного пространства, - говорит один из очевидцев. И быть бы беде, но тут подъехала бочка со стоками и ассенизатор вместе с автомобилистом начали поливать черной жижой «баварца».

Комментаторы оценили весь драматизм ситуации. Одни иронизировали над качеством престижного «немца», другие вопрошали – а как потом машину от «как» отмывать. Чем закончилась борьба пламени и стоков, не сообщается.

В Самаре БМВ потушили канализационными стоками.

ИСТОЧНИК KP.RU