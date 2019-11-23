Пора закупаться?: за неделю в Самаре цены на гречку серьезно выросли

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-23T16:43:49+03:00

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В период с 11 по 18 ноября в Самарской области изменились цены на ряд товаров и услуг. Об этом сообщают аналитики Самарастата.

Всего за неделю в Самарской области свежие помидоры подскочили в цене на 5,4% и составила 111 рублей за килограмм. На 4,5% подорожала крупа гречки, за которую теперь просят около 54,5 рублей за 1 кг. На третьем месте среди подорожавших продуктов питания, оказался картофель, его стоимость выросла почти на 3,5%.

Впрочем, кое-что в Самарской области и подешевело. Так, макароны из пшеничной муки высшего сорта подешевела на 3,3%, а свежие огурцы «похудели» на 2,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU