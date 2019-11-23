Необычный приплод: в Самарском зоопарке родились малыши глазчатого хвостокола

СЕГОДНЯ 18:47 2019-11-23T18:47:31+03:00

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В Самарском зоопарке снова прибавления – там родились на свет несколько скатов-хвостоколов. Об этом сообщили представители зоологического парка.

- Скаты-хвостоколы появились в коллекции зоопарка в 2011 году, это второй приплод, который удалось получить от образовавшейся пары. Малыши родились в зоопарке 11 сентября 2019, - уточнили зоологи.

Рыб продемонстрируют самарцам 28 ноября, с 13:00 до 14:00. Кстати, хвостоколы являются близкими родственниками акул, а свое название получили из-за наличия на хвосте ядовитого шипа.

ИСТОЧНИК KP.RU