Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн стал замсекретаря генсовета «Единой России»
Народный избранник обещает оправдать доверие однопартийцев
Александр ХинштейнФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 23 ноября, на XIX съезде политической партии «Единая Россия» депутат Госдумы Александр Хинштейн был избран заместителем секретаря генсовета «ЕР». Об этом сам парламентарий рассказал в своем Twitter.
- Признателен коллегам за поддержку тем более, что голосование было тайным. Это огромная ответственность. Постараюсь оправдать оказанное доверие.
«Единая Россия» на очередном съезде провела ротацию кадров ее высшего совета.
ИСТОЧНИК KP.RU