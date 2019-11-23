У площади Мочалова в Самаре появилась пешеходная зона

СЕГОДНЯ 20:27 2019-11-23T20:27:37+03:00

Изменения в схеме движения связаны с обновлением этого общественного пространства

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На площади Мочалова, которая в 2019 году была реконструирована, изменилась схема организации дорожного движения. Новостью об этом поделился глава внутригородского Кировского района Игорь Рудаков.

-В сквере на площади Мочалова установили знак «Пешеходная зона». Он действует от Марии Авейде до Елизарова, - заметил Рудаков.

Площадь Мочалова и бульвар Металлургов были обновлены в этом году. Пешеходные дорожки выложили плиткой, было установлено около сотни скамеек и столько же урн. 25 ноября перед дворцом Металлургов откроют памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову.

ИСТОЧНИК KP.RU