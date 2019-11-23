Правительство региона поможет талантливому фрезеровщику Михаилу Воронцову купить квартиру в Самаре

СЕГОДНЯ 21:46 2019-11-23T21:46:37+03:00

В прошлом году Михаил Воронцов стал чемпионом EuroSkills

Парень победил в европейском и мировом чемпионате WorldSkills

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Власти региона выделили победителю европейского и мирового чемпионатов WorldSkills в номинации «Лучший представитель страны» Михаилу Воронцову из Самары 1,6 млн рублей на покупку квартиры. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Живых денег парень не увидит, выплата будет напрямую перечислена продавцу по безналичной форме после заключения договора купли-продажи.

Михаил Воронцов выступал на престижном рабочем конкурсе в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

ИСТОЧНИК KP.RU