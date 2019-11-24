Искра в камышах: пожар вдоль дороги Сызрань — Шигоны тушили несколько часов

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-24T09:07:15+03:00

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В субботу, 23 ноября, около дороги Сызрань-Шигоны мог вспыхнуть крупный природный пожар. Сообщение о возгорании в Сызранском районе поступило на пульт дежурного диспетчера около 16.00.

Как пишут местные СМИ, причиной беспокойства стал горящий камыш в пойме реки Тиширек. Сухие растения вспыхивали моментально и огонь быстро распространялся. В итоге площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Пожарные боролись с огнем несколько часов. Сообщается, что на месте работали одна единица техники и четыре человека личного состава. Потушить пожар удалось к 17.20

По одной из версий, причиной ЧП мог стать человеческий фактор, неосторожное обращения с огнем. Во всех подробностях ЧП сейчас разбираются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU