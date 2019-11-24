В лесопарке под Сызранью нашли взрывоопасные боевые снаряды
Две из трех обнаруженных мин были рабочими
Фото: КТВ-Луч
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На минувшей неделе, 21 ноября, Самарской области были обнаружены три мины. Они какое-то время находились в лесопосадке в районе поселка Сердовино под Сызранью.
На место оперативно прибыли саперы и кинологи. Как сообщает портал «КТВ-Луч», после изучения находок, стало ясно, что один из боеприпасов учебный, а два оставшихся представляют реальную опасность и могут взорваться.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Местность оцепили, затем снаряды обезвредили. Их подорвали. Во время операции никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU