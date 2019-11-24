2019-11-24T13:40:12+03:00
Общество

В Промышленном районе Самары снесут три аварийных дома

Администрация уже выбирает подрядчика
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Скоро в Самаре станет на три аварийных дома меньше. Все они находятся в Промышленном районе города. Речь идет о двух зданиях на 9-ой просеке: дом №5 на 1 линии, и дом № 8 на 2-ой линии. Третье здание ждет своей судьбы на по адресу Томашев Колок, дом № 25.

В середине месяца городская администрация объявила конкурс по выбору подрядчика на работы по сносу этих аварийных домов.

В пятницу, 22 ноября, завершился прием заявок. Согласно данным на сайте госзакупок, сейчас конкурсная комиссия начала их рассматривать.

За снос трех аварийных домов победителю конкурса готовы заплатить 1 239 144 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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