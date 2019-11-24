В Самаре появится мемориал в честь ученого и поэта Александра Малиновского
В областной столице установят еще один памятный знак в честь одного из выдающихся жителей города. На этот раз увековечат имя ученого, профессора и литератора Александра Малиновского.
Александр Малиновский родился в 1944 году в с. Утевка Куйбышевской области в крестьянской семье. Он стал доктором технических наук заслуженным изобретателем и химиком России. Малиновский руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта и был генеральным директором «Новокуйбышевского нефтехимического комбината». Как поэт он открылся в 1970 году, с 1996 года являлся членом Союза писателей России, награжден премиями Совета Министров СССР, почетным знаком «За труд во благо земли Самарской» и другими наградами.
Мемориал в честь Александра Малиновского откроют 26 ноября по адресу Волжский проспект, 35 в доме где он прожил больше 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU