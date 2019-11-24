В Самарской области пенсионеры могут добираться до больниц на специальных «Газелях»

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-24T18:02:20+03:00

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В этом году в рамках нацпроекта «Демография» в Самарской области появилась новая услуга для пожилых жителей отдаленных районов региона. Теперь им не надо добираться до больниц на автобусах с пересадками — доставлять их в медучреждения начали специальные «Газели». В июле для этого закупили 31 автомобиль, а в ноябре к работе приступили еще 5 дополнительных машин марки ГАЗ 27527(4х4). Они оборудованы подъемным механизмом.

- В Самарской области 37 муниципальных образований, из них 27 имеют в своем составе сельские поселения. Численность проживающих в сельской местности лиц старше 65 лет почти 111 500 человек, а инвалидов-колясочников – около 900 человек. Каждый может в случае необходимости добраться до медучреждения на спецтранспорте, - отмечается на сайте правительства Самарской области. - Выезды организуют ежедневно. В Кинель-Черкасском районе 2 специально оборудованных автомобиля.

Услуга трансфера до больниц из отдаленных районов очень актуально, поэтому автопарк планируется увеличивать и дальше. До конца этого года он пополнится еще одной машиной. Также власти планируют закупить 36 кресел — колясок для перевозки маломобильных граждан и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU