2019-11-24T19:34:32+03:00
Общество

«Береги себя и затопи баньку»: военные из Самарской области отправили домой бумажные открытки ко Дню матери

Организаторы акции считают, что в отличие от электронных писем и смс — это настоящая память
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В честь Дня матери, который отмечается 24 ноября, военные из Самарской области решили сделать своим мамам сюрприз. Они не только поздравили их по телефону, но и прислали по почте письмо, написанное своими руками.

Совместная акция «Почты России» и ЦВО нашла положительный отклик. Современные военнослужащие с удовольствием написали несколько строк свои мамам и бабушкам.

Одни призывники писали слова поздравления, просили беречь здоровье, другие просили не грустить, потому что им осталось служить всего несколько дней. Некоторые просили затопить баню к скорому возвращению. - С появлением телефонов солдаты совсем перестали использовать письма для общения, а недавно это был главный способ коммуникации с родными, многие мамы до сих пор хранят открытки, которые им присылали сыновья из армии, - сказал командир подразделения майор Дмитрий Олейник. - Поэтому мы решили поддержать инициативу Почты России, уверен, все мамы оценят. Солдатам также рассказали о правильном оформлении письма и открыток. После этого письма отправились в почтовый ящик откуда начнут путь к адресатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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