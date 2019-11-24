2019-11-24T20:56:30+03:00
Общество

На острове Любви рыбы нет: в Сызрани рыбакам оставили на льду предупреждение

Надпись, сделанная незнакомцами, оказалась вполне правдивой
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: КТВ-ЛучФото: КТВ-Луч
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В Сызрани неизвестные доброжелатели креативно предупредили рыбаков, где не стоит ловить рыбу.

24 ноября возле совхоза «Комсомолец» на так называемом острове Любви местный житель обнаружил на льду надпись. Об этом сообщает «КТВ-Луч». Короткая фраза «Рыбы нет», сначала могла показаться шуткой, кто-то просто хотел что-то нацарапать на первом льду. Однако, как оказалось, с рыбой в этом месте действительно не густо.

Рыбак, который изначально не поверил предупреждению, поймал лишь одну мелкую рыбешку, которая уместится на ладони. Возможно такое безрыбье там временное, ведь в районе острова Любви нередко проходят крупные рыболовные турниры и фестивали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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