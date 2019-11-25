Хоккейная «Лада» в областном дерби победила ЦСК ВВС - 4:2

СЕГОДНЯ 08:20 2019-11-25T08:20:42+03:00

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В воскресенье, 24 ноября, в Тольятти прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местной «Ладой» и самарским ЦСК ВВС. Это была третья встреча соперников в этом сезоне, и вновь победа досталась команде из Автограда. Она обыграла «летчиков» со счетом 4:2.

Первыми ворота противника распечатали тольяттинцы. На 9 минуте матча отличился Семен Кизимов. Примерно через 5 минут игрок оформил дубль. Во втором периоде ни той, ни другой команде забить не удалось. А вот в самом начале третьего периода тольяттинцы в третий раз поразили ворота самарцев. Автором гола стал Александр Тимирев. Буквально через 30 секунд пришел ответ и от ЦСК ВВС. Шайбу в ворота хозяев отправил Сергей Скворцов. Еще спустя 2 минуты «летчики» свели отставание до минимума. Отличился Радель Фазлеев. На 55 минуте игрок «Лады» Андрей Белозеров принес команде еще одно очко. До конца матча счет больше не изменился.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в пятницу, 29 ноября, в Москве. Там ей предстоит сыграть со «Звездой». Хоккеисты ЦСК ВВС сразятся со столичной командой в воскресенье, 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU