В Самарской области ищут девушку, которая 6 лет назад ушла с занятий в школе и пропала

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-25T08:36:19+03:00

Девушка в октябре 2013 года ушла из школы на Декабристов в Сызрани Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На момент исчезновения девушке было около 14 лет

Изменить размер текста: A A

В Самарской области полицейские продолжают поиск Елены Белкиной 1999 года рождения, которая шесть лет назад самовольно ушла с занятий в школе и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

- Елена Белкина - уроженка Сызрани. 9 октября 2013 года она самовольно покинула образовательное учреждение на улице Декабристов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы девушки: на вид 18-20 лет, рост 160 см, средней полноты, овальное лицо, серые глаза, светло-русые длинные волнистые волосы. В день исчезновения она была одета в бежевую толстовку, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Елены, полицейские просят сообщить об этом в полицию по адресу: улица Кирова, 9, кабинет 324 или по телефонам: (88464) 35-58-36, 8-999-701-63-75, 020, 102, либо в ближайший отдел полиции в любом регионе России.

ИСТОЧНИК KP.RU