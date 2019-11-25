В Самаре в декабре зальют каток на площади Куйбышева

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-25T09:00:25+03:00

Подрядчик должен будет не только залить каток, и но и следить за его содержанием Фото: Архив "КП"

На эти цели из городского бюджета выделят более полумиллиона рублей

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Мэрия Самары начала искать подрядчика для обустройства катка на площади имени В.В. Куйбышева. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчик должен будет залить каток площадью 5,2 тысяч квадратных метров из натурального льда толщиной не менее 10 см. В дальнейшем ему нужно будет заниматься содержанием ледовой площадки: чисткой и обновлением льда, - говорится в техзадании.

Победитель электронного аукциона станет известен в начале декабря. За работы ему обещают заплатить 647,5 тысяч рублей из городского бюджета. Предполагается, что подрядчик будет обслуживать каток до конца января. Напомним, что власти намерены обустроить на площади Куйбышева две ледовые площадки: одну для массового катания, другую для игры в хоккей.

ИСТОЧНИК KP.RU