«Динамо Самара» не смогло пробиться в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-25T09:13:44+03:00

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«Динамо Самара» завершило выступление в Кубке России по мини-футболу (футзалу). По сумме двух встреч волжане уступили в 1/8 финала турнира клубу «Газпром-бурение» из Щелково. В первом матче сильнее были футболисты щелковского клуба 3:2, а во втором самарцы сумели взять реванш 5:4, однако по сумме забитых-пропущенных мячей дальше в сетке турнира прошел «Газпром-бурение».

- Наша команда была уверена, что ей удастся пройти в 1/4 Кубка России, но не получилось, - приводит слова игрока МФК «Динамо Самара» Ивана Крылова пресс-служба клуба. – Футбол - это игра, а в ней, как водится, есть победитель и побеждённый. Обидно, что побеждённой сегодня оказалась именно наша команда. При этом кубковый футбол известен своим коварным, непредсказуемым характером. Он не прощает даже крохотных ошибок и наказывает провинившихся по всей строгости, а именно невозможностью эти ошибки исправить.

Напомним, «Динамо Самара» в прошлом сезоне дошло до полуфинала Кубка России, а также выиграло бронзовые медали чемпионата страны.

Следующий матч волжане проведут в рамках российской Суперлиги 13 декабря. «Динамо» встретится на выезде с участником финала четырех Лиги чемпионов клубом «Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU