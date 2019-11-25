2019-11-25T09:22:07+03:00
Происшествия

В Сызрани уголовника будут судить за нападение с ножом и молотком на пункт приема металла

Мужчина сильно напугал сотрудницу и оставил ее без телефона и почти 2 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина пришел грабить пункт приема металла с молотком, но в процессе разжился еще и ножомМужчина пришел грабить пункт приема металла с молотком, но в процессе разжился еще и ножомФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Правоохранители завершили расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на пункт приема металла на улице Декабристов в Сызрани. В июле этого года некий мужчина ворвался туда с молотком и ножом и ограбил приемщицу металла.

- Мужчина, сжимая в руках молоток, зашел в пункт приема металла и потребовал деньги. Женщина испугалась и забежала в будку, расположенную внутри помещения. Злоумышленник же разбил молотком стекло и схватил со стеллажа нож. Он просунул руку в окно и начал размахивать им перед женщиной, вновь требуя денег. Потерпевшая передала ему сумку, сотовый телефон и около 1700 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ограбив приемщицу металла, разбойник попытался сбежать. В это время женщина нажала на тревожную кнопку и вызвала сотрудников ЧОПа. Злоумышленника задержали прохожие. В отношении нападавшего — 41-летнего мужчины, который на тот момент только вышел из колонии по УДО, — возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Уже скоро преступник предстанет перед судом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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