2019-11-25T09:55:06+03:00
Общество

В Самарской области только 7 скотомогильников из 337 соответствуют санитарным нормам

Нарушения в ходе проверок выявили сотрудники Россельхознадзора
Анастасия ФИЛАТОВА
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На территории Самарской области есть три сибиреязвенных скотомогильникаНа территории Самарской области есть три сибиреязвенных скотомогильника
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Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области отчитались об итогах своей работы за 2019 год. По данным ведомства, за 11 месяцев они успели провести 280 проверок, как плановых, так и внеплановых. Без нарушений в сфере сельского хозяйства не обошлось. В частности, довольно печальная ситуация сложилась со скотомогильниками. Только малая их часть соответствует всем нормам и требованиям.

- В этом году отделом госветнадзора было проведено ветеринарно-санитарное обследование 337 скотомогильников, находящихся на территории региона, в том числе трех сибиреязвенных. Только 7 скотомогильников соответствуют требованиям, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, за 2019 год они успели составить 190 протоколов, выписали 62 предупреждения и 102 предписания. Нарушителям пришлось заплатить штрафы на общую сумму 1,65 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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