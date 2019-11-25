В Самарской области только 7 скотомогильников из 337 соответствуют санитарным нормам
Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области отчитались об итогах своей работы за 2019 год. По данным ведомства, за 11 месяцев они успели провести 280 проверок, как плановых, так и внеплановых. Без нарушений в сфере сельского хозяйства не обошлось. В частности, довольно печальная ситуация сложилась со скотомогильниками. Только малая их часть соответствует всем нормам и требованиям.
- В этом году отделом госветнадзора было проведено ветеринарно-санитарное обследование 337 скотомогильников, находящихся на территории региона, в том числе трех сибиреязвенных. Только 7 скотомогильников соответствуют требованиям, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, за 2019 год они успели составить 190 протоколов, выписали 62 предупреждения и 102 предписания. Нарушителям пришлось заплатить штрафы на общую сумму 1,65 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU