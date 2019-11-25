2019-11-25T10:18:22+03:00
Общество

Самарцы могут забронировать круизы по Персидскому заливу, Карибскому морю, Индийскому океану и Южной Америке со скидкой

Выгодная акция на круизы компании Costa продлится до 30 ноября
Кристина АДАЕВА
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Фото: infoflot.comФото: infoflot.com
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Для тех, кто любит качественный отдых по выгодной цене, круизная компания Costa запустила приятную акцию: до 30 ноября приобрести круиз можно по максимально выгодной цене. Выбрать подходящий тур можно на сайте круизного центра «Инфофлот». Вариантов предостаточно: от 4-х дневных до 15-днейных путешествий. Богат и выбор маршрутов: Персидский залив, Карибское море, Индийский океан и Южная Америка.

Туристам предлагают отправиться в путешествие на комфортабельных теплоходах - Costa Diadema, Costa Mediterranea, Costa Fortuna и Costa Victoria. Для туристов это значит полное отсутствие языкового барьера на борту: русскоговорящие персонал и аниматор в детском клубе, российские ТВ-каналы, программа дня и меню в основном ресторане на русском языке, русская кухня. Почти круглосуточно работают чайная и кофе-станции. Есть возможность приобрести пакет береговых экскурсий на русском языке по специальной цене.

Еще один приятные подарок - дети до 18-ти лет путешествуют бесплатно. Подробнее узнать о круизе можно на сайте круизного центра «Инфофлот».

ИСТОЧНИК KP.RU

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