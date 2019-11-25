2019-11-25T10:26:23+03:00
Общество

Самарский застройщик Владимир Кошелев участвует в работе над стратегией, которая задаст вектор развития строительного комплекса России на 10 лет

Стратегию-2030 обсуждали на заседании в Москве
Роман АБРАМСКИЙ
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В заседании межведомственной рабочей группы принял участие председатель комитета по строительству «Деловой России», самарский застройщик Владимир Кошелев.В заседании межведомственной рабочей группы принял участие председатель комитета по строительству «Деловой России», самарский застройщик Владимир Кошелев.
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В Москве прошло третье заседание межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития строительной отрасли России до 2030 года. В нем принял участие председатель комитета по строительству «Деловой России», самарский застройщик Владимир Кошелев.

- Стратегия задаст вектор развития строительного комплекса России на ближайшее десятилетие, - отметили в пресс-службе «Кошелев-проекта».

В работе над Стратегией-2030 приняли участие специалисты из более десятка отраслевых сообществ и организаций. Стратегия входит в утвержденный правительством план мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики страны. Она будет охватывать сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники, должна предусмотреть внедрение инноваций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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