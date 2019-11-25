Самарский застройщик Владимир Кошелев участвует в работе над стратегией, которая задаст вектор развития строительного комплекса России на 10 лет

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-25T10:26:23+03:00

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В Москве прошло третье заседание межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития строительной отрасли России до 2030 года. В нем принял участие председатель комитета по строительству «Деловой России», самарский застройщик Владимир Кошелев.

- Стратегия задаст вектор развития строительного комплекса России на ближайшее десятилетие, - отметили в пресс-службе «Кошелев-проекта».

В работе над Стратегией-2030 приняли участие специалисты из более десятка отраслевых сообществ и организаций. Стратегия входит в утвержденный правительством план мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики страны. Она будет охватывать сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники, должна предусмотреть внедрение инноваций.

ИСТОЧНИК KP.RU