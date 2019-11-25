2019-11-25T10:47:29+03:00
Происшествия

В Самаре директора двух фирм и учебного центра попались на афере с субсидиями на 3 млн рублей

Главы коммерческих организаций отправили своих стажеров на фиктивное обучение и попали под суд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Попавшиеся на афере самарцы отделались условными срокамиПопавшиеся на афере самарцы отделались условными срокамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес приговор руководителям двух ООО и главе Межрегионального учебно-консультационного центра «Гефест-2», которых обвиняли в мошенничестве при получении субсидий.

- Установлено, что в 2015 году директора двух фирм подыскали себе 39 и 10 стажеров, которые якобы проходили обучение в центре «Гефест-2». На самом же деле данные работники обучение не проходили. Директор учебного центра, используя свое должностное положение, предоставила коммерческим организациям фиктивные документы об обучении, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

В дальнейшем директора фирм подали в Центр занятости Самары ложные сведения, благодаря которым им удалось получить субсидии на 2,65 млн рублей и 633,9 тысяч рублей. В отношении всех троих правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В конце июля Ленинский районный суд признал всех троих виновными и назначил им условные сроки от 2 до 3,5 лет. В сентябре осужденные попытались обжаловать свой приговор, но Самарский областной суд оставил его без изменений. Недавно он вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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