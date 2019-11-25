Густые волосы на долгие годы: самарцам рассказали, куда обратиться за шикарной шевелюрой

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-25T11:30:49+03:00

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С древних времен густые объемные волосы были признаком красоты и мудрости. В фольклоре волосам приписывали мистическую силу. Важность здоровья волос подтверждают и современные психологи, уверяя, что ухудшение состояния волосяного покрова люди напрямую ассоциируют с потерей привлекательности. Чтобы не впасть в депрессию из-за редеющих локонов, лучше при первых признаках проблемы обратиться к врачу.

В Самарском областном кожно-венерологическом диспансере работает центр «Здоровые волосы». Здесь лучшие специалисты проводят детальную диагностику кожи головы и прикорневой зоны, стержня волоса аппаратом Aram, выполняют бактериоскопию кожи головы. В центре «Здоровые волосы» можно получить целый спектр услуг по физиотерапевтическому лечению: расческа «Рикта», криомассаж, плазмотерапия, инъекционная методика.

Прием ведут опытные специалисты: врач-дерматовенеролог, трихолог Виктория Пряжкина (записаться можно по тел.: 8 (846) 335706) и врач-дерматовенеролог, трихолог Александра Шагарова (запись по тел.: 8(846) 334-79-42, 89277595282).

ИСТОЧНИК KP.RU