2019-11-25T12:03:54+03:00
Общество

В бюджете Самарской области не заложили деньги на содержание бездомных животных в приютах

Пока в регионе работают только частные приюты, власти хотят создать муниципальные
Анастасия ФИЛАТОВА
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На отлов животных в 2020 году власти предусмотрели 28 млн рублейНа отлов животных в 2020 году власти предусмотрели 28 млн рублейФото: Архив "КП"
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В Самарской губернской думе в понедельник, 25 ноября, обсудили проблему с отловом и содержанием бездомных животных. Как выяснилось на заседании комитета по местному самоуправлению, в бюджете на будущих год средства на размещение в приютах кошек и собак не заложили.

По словам представителя департамента ветеринарии Самарской области Игоря Нагорного, в бюджете на 2020 год предусмотрены 28 млн рублей на отлов бездомных животных. Однако деньги на их содержание в приютах не заложили. Сейчас в регионе работают только частные организации, власти же планируют построить муниципальные, но когда это произойдет, не уточняется. В связи с этим члены комитета намерены направить в адрес областного правительства обращение с просьбой выделить средства на организацию таких приютов.

Напомним, что недавно в Самаре объявили повторные торги по поиску подрядчика для отлова бездомных собак. Первые не удались из-за того, что не было подано ни одной заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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