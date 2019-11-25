В Самарской области в здании автомойки работал нелегальный врач-уролог

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-25T12:26:45+03:00

У мужчины не было лицензии на лечение пациентов, а также он использовал просроченные препараты

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В Самарской области прокуратура нашла нелегальный урологический кабинет. Он работал на втором этаже здания автомойки в селе Красный Яр.

- Врач-уролог, не имея лицензии, осуществлял медицинскую деятельность в антисанитарных условиях. В кабинете было найдено множество использованных медицинских инструментов, одноразовых уретральных катетеров, перчаток, шприцов, а также препаратов с истекшим сроком годности и медицинских приборов без документов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство направило иск в Красноярский районный суд с требованием приостановить деятельность нелегального урологического кабинета. Сейчас он уже не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU