В Самарской области в здании автомойки работал нелегальный врач-уролог
В Самарской области прокуратура нашла нелегальный урологический кабинет. Он работал на втором этаже здания автомойки в селе Красный Яр.
- Врач-уролог, не имея лицензии, осуществлял медицинскую деятельность в антисанитарных условиях. В кабинете было найдено множество использованных медицинских инструментов, одноразовых уретральных катетеров, перчаток, шприцов, а также препаратов с истекшим сроком годности и медицинских приборов без документов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Надзорное ведомство направило иск в Красноярский районный суд с требованием приостановить деятельность нелегального урологического кабинета. Сейчас он уже не работает.
ИСТОЧНИК KP.RU