Самарцам предлагают заменить три пары очков на одни универсальные

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-25T12:39:59+03:00

Как подобрать прогрессивные очки и контактные линзы, рассказали в клинике «Косма».

Изменить размер текста: A A

Взгляд поверх очков, оправа сползла на кончик носа. Со стороны это может выглядеть забавно, а для человека, который столкнулся с возрастными изменениями зрения - подобная форма ношения приносит неудобства и добавляет возраст. Как утверждают врачи-офтальмологи, большинство людей после 40-45 лет сталкиваются с необходимостью использования сразу нескольких пар очков:

- для вождения (взгляд вдаль)

-для работы за компьютером (взгляд на среднем расстоянии)

- для чтение или работы с бумагами (взгляд на близком расстоянии).

Однако современные технологии позволяют объединить три пары в одни универсальные очки.

- В клинике «Косма» вы сможете подобрать уникальные линзы для очков нового поколения, дающие возможность видеть на всех расстояниях. Подобные линзы называются прогрессивными и совмещают в себе разные диоптрии, - рассказали в клинике.

Подбор таких очков невозможен без офтальмолога, оптика-консультанта и мастера по изготовлению очков. Перед подбором прогрессивных очков проводится комплексное обследование зрения. Здесь требуется исключительная точность и индивидуальный подход.

Обследование включает в себя: определение остроты зрения вдаль, вблизи; характера бинокулярного зрения; скрытого косоглазия; работоспособности мышц при фокусировке зрения вдаль и вблизи. Подбирается оправа с учетом угла наклона оправы, вертексного расстояния, кривизны оправы. Оптик-консультант проводит разметку (проекция зрачка на демолинзу).

Формируется рецепт и оформляется заказ в зависимости от потребности пациента: для вождения машины, использования сенсорного телефона, компьютера, хобби, и т. д.

Имеются противопоказания для подбора прогрессивных очков, которые определяются врачом-офтальмологом.

К прогрессивным очкам нужно привыкнуть. Для определения переносимости можно использовать мультифокальные контактные линзы. Об особенностях привыкания к прогрессивным очкам специалисты расскажут при выдаче очков.

В клинике «Косма» на прогрессивные линзы есть гарантия от производителя 2-3 года. Кстати, можно подобрать как прогрессивные очки, так и мультифокальные контактные линзы. Сейчас вы можете воспользоваться уникальным предложением от фирмы Alcon и получить в клинике «Косма» бесплатно для привыкания 5 мультифокальных контактных линз.

Так же с 25 ноября 2019 года по 15 января 2020 года действует скидка 20% на прогрессивные линзы Индо серия Активиа. Не упустите возможность подобрать современные прогрессивные очки, которые подойдут Вам во всех ситуациях.

Как найти:

Телефон: (846) 212-98-20

Адреса:

Самара, 5-я просека, 99Б (жилой комплекс «Надежда»);

Самара, Ново-Садовая, 106Б

Новокуйбышевск, ТРК «Сити Парк» Пр. Победы д.1Ж

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU