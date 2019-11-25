2019-11-25T12:39:59+03:00
Здоровье

Самарцам предлагают заменить три пары очков на одни универсальные

Как подобрать прогрессивные очки и контактные линзы, рассказали в клинике «Косма».
Кристина АДАЕВА
Поделиться:
Хорошее зрение - счастливая жизнь!Хорошее зрение - счастливая жизнь!Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Взгляд поверх очков, оправа сползла на кончик носа. Со стороны это может выглядеть забавно, а для человека, который столкнулся с возрастными изменениями зрения - подобная форма ношения приносит неудобства и добавляет возраст. Как утверждают врачи-офтальмологи, большинство людей после 40-45 лет сталкиваются с необходимостью использования сразу нескольких пар очков:

- для вождения (взгляд вдаль)

-для работы за компьютером (взгляд на среднем расстоянии)

- для чтение или работы с бумагами (взгляд на близком расстоянии).

Однако современные технологии позволяют объединить три пары в одни универсальные очки.

- В клинике «Косма» вы сможете подобрать уникальные линзы для очков нового поколения, дающие возможность видеть на всех расстояниях. Подобные линзы называются прогрессивными и совмещают в себе разные диоптрии, - рассказали в клинике.

Подбор таких очков невозможен без офтальмолога, оптика-консультанта и мастера по изготовлению очков. Перед подбором прогрессивных очков проводится комплексное обследование зрения. Здесь требуется исключительная точность и индивидуальный подход.

Обследование включает в себя: определение остроты зрения вдаль, вблизи; характера бинокулярного зрения; скрытого косоглазия; работоспособности мышц при фокусировке зрения вдаль и вблизи. Подбирается оправа с учетом угла наклона оправы, вертексного расстояния, кривизны оправы. Оптик-консультант проводит разметку (проекция зрачка на демолинзу).

Формируется рецепт и оформляется заказ в зависимости от потребности пациента: для вождения машины, использования сенсорного телефона, компьютера, хобби, и т. д.

Имеются противопоказания для подбора прогрессивных очков, которые определяются врачом-офтальмологом.

К прогрессивным очкам нужно привыкнуть. Для определения переносимости можно использовать мультифокальные контактные линзы. Об особенностях привыкания к прогрессивным очкам специалисты расскажут при выдаче очков.

В клинике «Косма» на прогрессивные линзы есть гарантия от производителя 2-3 года. Кстати, можно подобрать как прогрессивные очки, так и мультифокальные контактные линзы. Сейчас вы можете воспользоваться уникальным предложением от фирмы Alcon и получить в клинике «Косма» бесплатно для привыкания 5 мультифокальных контактных линз.

Так же с 25 ноября 2019 года по 15 января 2020 года действует скидка 20% на прогрессивные линзы Индо серия Активиа. Не упустите возможность подобрать современные прогрессивные очки, которые подойдут Вам во всех ситуациях.

Как найти:

Телефон: (846) 212-98-20

Адреса:

Самара, 5-я просека, 99Б (жилой комплекс «Надежда»);

Самара, Ново-Садовая, 106Б

Новокуйбышевск, ТРК «Сити Парк» Пр. Победы д.1Ж

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причиной исчезновения газа из 156 домов в Самаре мог стать недопуск проверяющих на территорию клинического госпиталя
Проект школы на 5-ой просеке в Самаре разработают за 7,2 млн рублей
Неисправность устранили: в дома жителей Самары начали возвращать газ
В Самаре люди с нарушением слуха прошли тест на ВИЧ
В Самаре сотрудницу вуза поймали на взятке от абитуриента за помощь в поступлении в магистратуру
Самарскую епархию заподозрили в незаконном строительстве в поселке Мехзавод
Самарец стал восьмикратным чемпионом мира по метанию ножа
МФЦ в Самарской области: любой владелец недвижимости может подать заявление, что сделки с его имуществом должны проходить в его присутствии
В Самарской области на год продлили срок перезаключения договоров на поставку газа
Стало известно, сколько денег потратят на обновление Загородного парка в Самаре
В Тольятти девочка три месяца ходила со стеклом в ноге, которое не замечали врачи
В Самарской области поймали банду похитителей колес: полицейские нашли сотни покрышек и дисков
В Самаре жители 156 многоквартирных домов из-за аварии остались без газа
В Самаре силовики нашли схрон с гранатометом, пулеметом и автоматами
В Самаре перед ДК «Металлургов» открыли памятник Павлу Мочалову
В Самарской области в здании автомойки работал нелегальный врач-уролог
В бюджете Самарской области не заложили деньги на содержание бездомных животных в приютах
Появились фотографии из квартиры в Управленческом, где в туалете произошел взрыв газа
Густые волосы на долгие годы: самарцам рассказали, куда обратиться за шикарной шевелюрой
Стало известно, сколько займет строительство нового моста через реку Сок в Самаре
В Самаре директора двух фирм и учебного центра попались на афере с субсидиями на 3 млн рублей
Самарский застройщик Владимир Кошелев участвует в работе над стратегией, которая задаст вектор развития строительного комплекса России на 10 лет
Сделали поворот направо: самарец снял с воздуха очередной этап строительства Фрунзенского моста
Самарцы могут забронировать круизы по Персидскому заливу, Карибскому морю, Индийскому океану и Южной Америке со скидкой