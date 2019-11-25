Самарцам предлагают заменить три пары очков на одни универсальные
Взгляд поверх очков, оправа сползла на кончик носа. Со стороны это может выглядеть забавно, а для человека, который столкнулся с возрастными изменениями зрения - подобная форма ношения приносит неудобства и добавляет возраст. Как утверждают врачи-офтальмологи, большинство людей после 40-45 лет сталкиваются с необходимостью использования сразу нескольких пар очков:
- для вождения (взгляд вдаль)
-для работы за компьютером (взгляд на среднем расстоянии)
- для чтение или работы с бумагами (взгляд на близком расстоянии).
Однако современные технологии позволяют объединить три пары в одни универсальные очки.
- В клинике «Косма» вы сможете подобрать уникальные линзы для очков нового поколения, дающие возможность видеть на всех расстояниях. Подобные линзы называются прогрессивными и совмещают в себе разные диоптрии, - рассказали в клинике.
Подбор таких очков невозможен без офтальмолога, оптика-консультанта и мастера по изготовлению очков. Перед подбором прогрессивных очков проводится комплексное обследование зрения. Здесь требуется исключительная точность и индивидуальный подход.
Обследование включает в себя: определение остроты зрения вдаль, вблизи; характера бинокулярного зрения; скрытого косоглазия; работоспособности мышц при фокусировке зрения вдаль и вблизи. Подбирается оправа с учетом угла наклона оправы, вертексного расстояния, кривизны оправы. Оптик-консультант проводит разметку (проекция зрачка на демолинзу).
Формируется рецепт и оформляется заказ в зависимости от потребности пациента: для вождения машины, использования сенсорного телефона, компьютера, хобби, и т. д.
Имеются противопоказания для подбора прогрессивных очков, которые определяются врачом-офтальмологом.
К прогрессивным очкам нужно привыкнуть. Для определения переносимости можно использовать мультифокальные контактные линзы. Об особенностях привыкания к прогрессивным очкам специалисты расскажут при выдаче очков.
В клинике «Косма» на прогрессивные линзы есть гарантия от производителя 2-3 года. Кстати, можно подобрать как прогрессивные очки, так и мультифокальные контактные линзы. Сейчас вы можете воспользоваться уникальным предложением от фирмы Alcon и получить в клинике «Косма» бесплатно для привыкания 5 мультифокальных контактных линз.
Так же с 25 ноября 2019 года по 15 января 2020 года действует скидка 20% на прогрессивные линзы Индо серия Активиа. Не упустите возможность подобрать современные прогрессивные очки, которые подойдут Вам во всех ситуациях.
Как найти:
Телефон: (846) 212-98-20
Адреса:
Самара, 5-я просека, 99Б (жилой комплекс «Надежда»);
Самара, Ново-Садовая, 106Б
Новокуйбышевск, ТРК «Сити Парк» Пр. Победы д.1Ж
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