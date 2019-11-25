2019-11-25T12:49:52+03:00
Общество

В Самаре перед ДК «Металлургов» открыли памятник Павлу Мочалову

Он был первым директором Куйбышевского металлургического завода
Анастасия ФИЛАТОВА
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Памятник установили в честь 110-летия со дня рождения Павла МочаловаПамятник установили в честь 110-летия со дня рождения Павла МочаловаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре в понедельник, 25 ноября, открыли новый памятник. Его установили перед ДК «Металлургов» в честь первого директора Куйбышевского металлургического завода, почетного гражданина Самары Павла Мочалова.

- Я очень рад тому, что вслед за площадью, домом культуры, здесь появляется памятник Павлу Мочалову. Он сделал очень многое для жителей, не только для тружеников завода, но и для всех жителей, - отметил на открытии памятника губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На мероприятии побывал губернатор Дмитрий Азаров Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На мероприятии побывал губернатор Дмитрий АзаровФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Напомним, что инициатива создания скульптурной композиции принадлежит жителям Кировского района. Они предложили установить ее в год 110-летия со дня рождения Павла Мочалова. Напомним, что Павел Мочалов посвятил более 50-ти лет становлению и развитию авиационной и металлургической промышленности. Он не только руководил строительством завода, но и создал вокруг него целый район, который известен как Металлург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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