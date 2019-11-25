В Самаре силовики нашли схрон с гранатометом, пулеметом и автоматами

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-25T13:27:09+03:00

Все оружие и боеприпасы отправили на экспертизу / Фото: Самарское обозрение

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В Самаре силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами, которые, предположительно, принадлежат ОПС «Законовские». Как пишет «Самарское обозрение», тайник выдал один из членов банды, который, по предварительным данным, является киллером. Его задержали в рамках расследования уголовного дела по факту убийства.

В конце минувшей недели сотрудники ФСБ осмотрели место, на которое указал мужчина, и нашли там много разного оружия. В частности, это ручной противотанковый гранатомет РПГ-18, пистолет-пулемет Судаева, 3 пистолета, 24 электродетонатора, 4 автомата АК-74, 6 дымовых шашек, 4 глушителя, 21 магазин для автомата АК-74 и примерно 1000 патронов различного калибра.

Правоохранители изъяли все оружие и боеприпасы и направили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

ИСТОЧНИК KP.RU