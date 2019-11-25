В Самаре жители 156 многоквартирных домов из-за аварии остались без газа

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-25T13:39:38+03:00

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В понедельник, 25 ноября, тысячи жителей Самары остались без газа. Виной всему - происшествие на сетях ООО «СВГК».

- В 11:50 поступило сообщение о срабатывании автоматики на газорегуляторном пункте сети ООО «СВГК» на улице Невской, 2. На время проведения ремонтных работ приостановлено газоснабжение 156 многоквартирных домов, в которых проживают 13571 человек, 4756 детей, и 55 крышных котельных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Сейчас на месте аварии работают бригады ООО «СВГК». Они выясняют, почему произошло отключение, и занимаются устранением причины ЧП. В оперативном ведомстве призывают самарцев на время работ не пользоваться газовыми приборами и перекрыть краны. В случае появления запаха газа, нужно будет открыть все окна и форточки, а также не зажигать огонь и не пользоваться электроприборами.

ИСТОЧНИК KP.RU