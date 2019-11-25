В Самарской области поймали банду похитителей колес: полицейские нашли сотни покрышек и дисков

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-25T13:57:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области полицейские задержали банду, которая по ночам промышляла кражами колес с автомобилей и хищениями из гаражей. Сколько человек и кто именно входил в преступную группу, полицейские пока не уточняют.

- В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены места хранения похищенного имущества. Оно было изъято, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, опубликовав фотографии украденных колес и дисков.

Сейчас полицейские ищут тех, кто пострадал от рук ночных воров. Они просят обращаться по телефонам: 8 (846) 338-57-38, 89376422068, 89272631302. Автовладельцам, которые опознают свое имущество, нужно будет рассказать полицейским, под каким номером оно значится, когда было украдено и куда было подано заявление о похищении.

ИСТОЧНИК KP.RU