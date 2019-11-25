2019-11-25T14:49:13+03:00
Общество

В Самарской области на год продлили срок перезаключения договоров на поставку газа

Потребителям нужно будет заключить договор с компанией «Газпром межрегионгаз Самара»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Многие самарцы еще не успели перезаключить договоры, поэтому сроки решили продлитьМногие самарцы еще не успели перезаключить договоры, поэтому сроки решили продлитьФото: Архив "КП"
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В Самарской области продлили срок перезаключения договоров на поставку газа с компанией «Газпром межрегионгаз Самара». У жителей региона будет еще один год, чтобы успеть все сделать.

- По состоянию на ноябрь этого года многие абоненты не успели перейти на новую систему оплаты, из-за чего офисы компании в Самаре сильно загружены. Чтобы сократить очереди, «Газпром межрегионгаз Самара» увеличил время работы окон — они работают без перерыва на обед, - сообщили в пресс-службе министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

Период перезаключения договоров продлили до 31 декабря 2020 года. Как отмечают в ведомстве, тем, кто пока не может перезаключить договор, но исправно платит за газ, приостанавливать подачу топлива не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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