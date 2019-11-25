2019-11-25T15:14:56+03:00
Спорт

Самарец стал восьмикратным чемпионом мира по метанию ножа

Андрей Яковлев уже давно занимается этим видом спорта и является обладателем многих наград
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей ЯковлевФото: Андрей ЯковлевФото: vk.com
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В селе Сукко в Анапе в Краснодарском крае прошел чемпионат мира по спортивному метанию ножа 2019. В нем принимали участие сборные России, Латвии, Литвы, Эстонии, Таджикистана, Украины и многих других стран.

В составе национальной команды оказались и несколько представителей Самарской области, в том числе титулованный спортсмен Андрей Яковлев. Как сообщил самарец на своей странице в соцсети, этот чемпионат выиграла российская команда. Лично он стал обладателем титула чемпиона мира уже в восьмой раз.

Отметим, что Андрей Яковлев профессионально занимается метанием ножей уже больше 10 лет. Он не раз завоевывал награды высшей пробы на различных российских и международных соревнованиях.В 2010 году самаре стал семикратным чемпионом мира, тогда же получил травму, из-за которой ему пришлось долгое время восстанавливаться. На это время он выступал судьей на соревнованиях, а пару лет назад вновь начал выступать. К слову, Андрей Яковлев участвует не только в спортивных мероприятиях, также он устраивает различные шоу с ножами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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