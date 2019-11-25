Самарскую епархию заподозрили в незаконном строительстве в поселке Мехзавод

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-25T15:43:40+03:00

Ни городские, ни областные чиновники разрешения на возведение здания не выдавали

Изменить размер текста: A A

Недавно один из жителей Самары заметил подозрительную строительную активность на территории поселка Мехзавод. Кто-то огородил там один из участков забором и возвел несущие конструкции подземной части здания. Молодой человек обратился в Госжилинспекцию с просьбой прояснить ситуацию.

- Согласно данным ЕГРН, данный участок принадлежит Самарской епархии русской православной церкви. Она же выступает застройщиком при возведении капитального строения, - говорится в ответе ГЖИ Самарской области.

При этом выяснилось, что разрешения на проведение подобных работ никто не давал. Эту информацию подтвердили и в департаменте градостроительства Самары, и в региональном минстрое. В связи с этим сотрудники ГЖИ направили в депстрой уведомление о выявлении самовольной постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU