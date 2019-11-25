В Самаре сотрудницу вуза поймали на взятке от абитуриента за помощь в поступлении в магистратуру

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-25T15:53:51+03:00

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В Самаре сотрудница одного из вузов города попалась на взятке от абитуриента. Женщина за вознаграждение обещала помочь молодому человеку поступить на «заочку» в магистратуру.

- По версии следствия, 11 сентября подозреваемая — 48-летняя женщина, находясь в рабочем кабинете, получила 20 тысяч рублей от абитуриента за содействие в поступлении на заочную форму обучения в магистратуру без сдачи экзамена и прохождения собеседования с приемной комиссией, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Женщину задержали. В отношении нее в СУ СК по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU