2019-11-25T15:59:49+03:00
Общество

В Самаре люди с нарушением слуха прошли тест на ВИЧ

Мобильная лаборатория 23 ноября работала в ДК «Аврора»
Роман АБРАМСКИЙ
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Всего тест на ВИЧ в мобильной лаборатории прошли более 100 человек.Всего тест на ВИЧ в мобильной лаборатории прошли более 100 человек.
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В Самаре в субботу, 23 ноября, в рамках Всероссийского марафона по экспресс-тестированию на ВИЧ проверили людей с нарушением слуха. Мобильная лаборатория СПИД-центра работала в здании ДК «Аврора». Тест прошли члены самарского регионального отделения Всероссийского общества глухих.

- Подобные профилактические мероприятия имеют большое значение, ведь людям с инвалидностью по слуху сложнее получать информацию из внешних источников в силу особенностей здоровья, - отметили в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД. - Между тем, они живут обычной жизнью, создают семьи, планируют и рожают детей.

Члены общества глухих активно приняли участие в акции СПИД-центра: на обследование приходили целыми семьями. Всего тест на ВИЧ в мобильной лаборатории прошли более 100 человек.

- Следующая выездная акция по тестированию на ВИЧ в рамках Всероссийского марафона «Стоп ВИЧ/СПИД» состоится во вторник, 26 ноября, на предприятии ПАО «Кузнецов», - рассказали в СПИД-центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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