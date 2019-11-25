2019-11-25T17:41:06+03:00
Общество

90 лет энергии: в краеведческом музее Сызрани открылась выставка к юбилею местной ГЭС

Первыми экспозицию посетили студенты, а теперь познакомиться с историей единственной в своем роде электростанции могут все желающие
Лариса СТЕПАНОВА
Поделиться:
Фото: ССКФото: ССК
Изменить размер текста:

В 2019 году Сызрань отмечает памятную дату – 90 лет со дня официального пуска Сызранской ГЭС. Сооружение этой маленькой по нынешним масштабам ГЭС, первой в Поволжье, стало памятной вехой в истории электрификации страны и послужило хорошей школой для строительства будущих электрических гигантов на Волге. Сегодня ее обслуживает АО «Самарская сетевая компания».

По случаю юбилея в Краеведческом музее городского округа Сызрань открылась экспозиция, посвященная строительству и работе этого уникального энергообъекта. Первыми выставку посетили студенты филиала Самарского государственного экономического университета и Сызранского политехнического колледжа, для которых не только провели экскурсию, но и предложили поучаствовать в интеллектуальной викторине на тему энергетики. В результате победу одержала команда «Политеха».

Почетными гостями на открытии были сотрудники администрации города и представители Самарской сетевой компании, в том числе начальник Сызранской ГЭС Валентин Веселов, который подарил музею старинный амперметр из коллекции станции.

Посетить открывшуюся экспозицию и узнать историю единственной в своем роде гидроэлектростанции приглашают всех жителей Сызрани

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, что будет с земельным участком под ТЦ «Кубатура»
Ныряли с музыкой: появилось видео с веселым экипажем утонувшей "семерки" со дна Волги
«Спасибо за тортик»: в Самарской области Кая Метова соблазнили «Паутинкой»
Декабрь принесет «потепление»: аномальный мороз сменится снегом с дождем
Сапоги вмерзли в лед: под Самарой водолазы достали из озера утонувшего рыбака
«Аленький цветочек» или «Каникулы с привидениями»: самарцев зовут выбрать лучшую театральную постановку Поволжья
Причиной исчезновения газа из 156 домов в Самаре мог стать недопуск проверяющих на территорию клинического госпиталя
Проект школы на 5-ой просеке в Самаре разработают за 7,2 млн рублей
Неисправность устранили: в дома жителей Самары начали возвращать газ
В Самаре люди с нарушением слуха прошли тест на ВИЧ
В Самаре сотрудницу вуза поймали на взятке от абитуриента за помощь в поступлении в магистратуру