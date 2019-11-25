90 лет энергии: в краеведческом музее Сызрани открылась выставка к юбилею местной ГЭС

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-25T17:41:06+03:00

Первыми экспозицию посетили студенты, а теперь познакомиться с историей единственной в своем роде электростанции могут все желающие

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В 2019 году Сызрань отмечает памятную дату – 90 лет со дня официального пуска Сызранской ГЭС. Сооружение этой маленькой по нынешним масштабам ГЭС, первой в Поволжье, стало памятной вехой в истории электрификации страны и послужило хорошей школой для строительства будущих электрических гигантов на Волге. Сегодня ее обслуживает АО «Самарская сетевая компания».

По случаю юбилея в Краеведческом музее городского округа Сызрань открылась экспозиция, посвященная строительству и работе этого уникального энергообъекта. Первыми выставку посетили студенты филиала Самарского государственного экономического университета и Сызранского политехнического колледжа, для которых не только провели экскурсию, но и предложили поучаствовать в интеллектуальной викторине на тему энергетики. В результате победу одержала команда «Политеха».

Почетными гостями на открытии были сотрудники администрации города и представители Самарской сетевой компании, в том числе начальник Сызранской ГЭС Валентин Веселов, который подарил музею старинный амперметр из коллекции станции.

Посетить открывшуюся экспозицию и узнать историю единственной в своем роде гидроэлектростанции приглашают всех жителей Сызрани

ИСТОЧНИК KP.RU