«Аленький цветочек» или «Каникулы с привидениями»: самарцев зовут выбрать лучшую театральную постановку Поволжья

СЕГОДНЯ 18:20 2019-11-25T18:20:39+03:00

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Самарских театралов приглашают выступить в качестве экспертов: 29 ноября открывается онлайн-голосование в рамках окружного проекта «Театральное Поволжье». Этот конкурс проходит в Приволжском федеральном округе впервые под патронатом полномочного представителя Президента РФ Игоря Комарова.

За звание лучших в Самарской области боролись 20 студенческих и школьных спектаклей. В итоге в финал вышли две постановки - «Аленький цветочек», постановка второкурсников из института культуры, и «Тайна серого замка или каникулы с привидениями» от эстрадной студии ДШИ №6. Теперь им предстоит в финале побороться с 14 финалистами из других регионов ПФО.

Видеозаписи спектаклей размещены на ресурсе театральноеприволжье.рф.

Голосовать за понравившуюся постановку может любой житель ПФО, для этого нужно позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Голосование начнется 29 ноября в 13.00 (мск) и продлится до 13.00 (мск) 30 ноября. С одного номера принимается по одному голосу в пользу студенческого и школьного спектаклей. Причем проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля своего региона.

30 ноября на сайте проведут онлайн-трансляцию, где огласят победителей. При подведении итогов будет учитываться и мнение экспертного жюри – их оценки будут суммированы с итогами народного голосования в соотношении 50 на 50

ИСТОЧНИК KP.RU