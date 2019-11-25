Сапоги вмерзли в лед: под Самарой водолазы достали из озера утонувшего рыбака
Трагедия случилась сегодня, 25 ноября в одном из затонов Волги рядом с селом Александровка в Безенчукском районе . Местные жители обнаружили на берегу страшную находку - вмерзшие в ещё неокрепший лёд рыбацкие сапоги. На берегу стоял открытый автомобиль с рыбацкими снастями.
- Полицейские обратились в Поисково-спасательную службу Самарской области, чтобы обследовать акваторию на предмет обнаружения тела предположительно утонувшего рыбака. В 11:05 водолазный отряд ПСС отправился к месту происшествия, - сообщили в ПСС.
Поиски продолжались четыре часа и оказались успешными – на четырехметровой глубине, в 300 метрах от берега водолазы обнаружили страшную находку – тело утонувшего мужчины. Личность погибшего установили, ему было всего 53 года. Тело спасатели передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU