Сапоги вмерзли в лед: под Самарой водолазы достали из озера утонувшего рыбака

СЕГОДНЯ 18:32 2019-11-25T18:32:21+03:00

Мужчина решил порыбачить в затоне Волги в Безенчукском районе, но все закончилось трагично

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Трагедия случилась сегодня, 25 ноября в одном из затонов Волги рядом с селом Александровка в Безенчукском районе . Местные жители обнаружили на берегу страшную находку - вмерзшие в ещё неокрепший лёд рыбацкие сапоги. На берегу стоял открытый автомобиль с рыбацкими снастями.

- Полицейские обратились в Поисково-спасательную службу Самарской области, чтобы обследовать акваторию на предмет обнаружения тела предположительно утонувшего рыбака. В 11:05 водолазный отряд ПСС отправился к месту происшествия, - сообщили в ПСС.

Поиски продолжались четыре часа и оказались успешными – на четырехметровой глубине, в 300 метрах от берега водолазы обнаружили страшную находку – тело утонувшего мужчины. Личность погибшего установили, ему было всего 53 года. Тело спасатели передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU