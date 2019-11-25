Декабрь принесет «потепление»: аномальный мороз сменится снегом с дождем

СЕГОДНЯ 18:57 2019-11-25T18:57:52+03:00

Изменить размер текста: A A

С приближением календарной зимы аномальные холода, кажется, начали сдавать свои позиции. Синоптики рассказали, что хоть начало последней недели осени в Самаре все еще будет сухим и морозным, уж к выходным ситуация изменится.

В Приволжском УГМС отметили, что антициклон, определявший погоду в выходные дни, постепенно начинает разрушаться и смещается на юг Урала.

- На этой неделе влияние антициклона сохранится, будет преобладать сухая морозная погода, - отмечают в Приволжском УГМС. – Но уже во второй половине недели, с приближением к нашему региону фронтальных разделов, начнет усиливаться ветер, а в конце недели мороз ослабеет и местами пройдет небольшой снег.

Этой ночью температура воздуха составит -11.. -13 градусов, днем - от трех до пяти градусов мороза, алогичная погода будет в среду, а вот в четверг потеплеет до -1.ю. -5. По данным сервиса Яндекс.Погода в пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха будет около нуля градусов, ожидается ледяной дождь со снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU