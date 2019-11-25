«Спасибо за тортик»: в Самарской области Кая Метова соблазнили «Паутинкой»

СЕГОДНЯ 19:27 2019-11-25T19:49:30+03:00

Популярный артист опубликовал видео с благодарностью на страничке в своей социальной сети

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Известный певец Кай Метов, автор и исполнитель популярных хитов "Вспомни меня", "Роза чайная", "Где-то далеко идут дожди", "Тебя со мною рядом нет", "Мама, я хочу быть пионером", и др., опубликовал в своем профиле в соцсети сразу несколько видеозаписей из Сызрани. Артист приехал в Самарскую область в рамках гастрольного тура «Меня накрыло волной», причем в Сызрани он выступит впервые после долгого перерыва.

- И снова Волга, и снова аэропорт Курумоч, - написал певец в соцсети. Чуть позже выложил новую историю, уже из автомобиля:

- Вот я снова в пути, спешу из аэропорта Курумоч в город Сызрань, давненько там не был, соскучился! – признался он. А потом выложил видео из зала сызранского драматического театра, похвалив сам город и восхитившись прекрасной театральной сценой.

Местные жители приезду звезды обрадовались, да так, что решили оставить о себе добрую память с помощью гастрономического подарка. Когда певец зашел в гости в местную телестудию, ему вручили фирменный торт «Паутинка» - гордость местных кондитеров.

- Секрет его приготовления наши кондитеры не раскрывают никому, - отметила телеведущая.

Кай Метов угощение оценил.

- Спасибо за тортик!!! – написал он в соцсети.

Воспользовавшись случаем, он прямо из студии сызранского телевидения поздравил с днем рождения известного телеведущего Эрнеста Мацкявичюс

- Сегодня, находясь на гастролях в Самарской области, поздравил Эрнеста Мацкявичюс с днем рождения из студии сызранского телевидения и прекрасного зала драматического театра. Эрни, будь здоров, любим, востребован. Пусть будет зелёный свет твоим проектам! Всех благ! – написал артист в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU