2019-11-25T20:46:24+03:00
Общество

Стало известно, что будет с земельным участком под ТЦ «Кубатура»

Власти хотят сменить зонирование земли, горожане не возражают
Ольга НОВИКОВА
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Жилых домов на участке нет, но достаточно различных магазинов, ресторанов и супермаркетовЖилых домов на участке нет, но достаточно различных магазинов, ресторанов и супермаркетовФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Администрация Самары подвела итоги публичных слушаний относительно участка земли под ТЦ «Кубатура». Эта информация опубликована на официальном сайте мэрии. Инициатором изменений выступил городской департамент градостроительства. Смена зонирования коснется участка земли площадью 71,37 тыс. кв. м в границах ул. Красноармейской, Куйбышева, Льва Тольстого и М.Горького. Сейчас участок предназначен в основном для объектов торговли, однако здесь имеется не только торговый центр «Кубатура», но и бизнес-центр «Волга Плаза» и другие магазины, офисы и рестораны. Эту территорию собираются перевести в категорию Ц-2 - общественно-деловой зоны городского значения.

Публичные слушания по этому вопросу прошли успешно, возражений у горожан не возникло. Перевод в другую категорию может изменить налоговый режим для этого участка земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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