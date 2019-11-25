2019-11-25T22:45:57+03:00
Общество

На трассу под Самарой выбросили четырех белых щенят

Жители Чапаевска недоумевают, кто мог обречь малышей на верную погибель
Ольга НОВИКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На трассе около Чапаевска неравнодушные горожане обнаружили милейший сюрприз – четырех абсолютно одинаковых белых щенят. Малышам повезло- они чудом не попали под колеса автомобилей и не просто остались в живых, но и попались на глаза добрым людям. Житель города Ярослав Кадушников забрал их к себе и кинул клич в соцсетях – дескать, давайте найдем щенятам хозяев.

- Какие-то сволочи выкинули! Пожалуйста проявите человечность! Хотя бы по одному возьмите в частный дом! Безумно красивые! Чистые! – написал он.

Просьбы возымели действие – двух малышей почти сразу забрали. Сейчас своих хозяев ждут две девочки

- Малыши чувствуют себя отлично! Аппетит хороший! Полностью здоровы, нету глистов, нету блох, чистенькие, ласковые! – пишет Ярослав. - Очень послушные. Станут для вас лучшим и верным другом.

Если вы хотите взять щенка, звоните 89198017107

ИСТОЧНИК KP.RU

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