В Новокуйбышевске парень без прав решил покатать девушек на Ford Focus и опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-26T08:22:31+03:00

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В Новокуйбышевске в поселке Маяк 25 ноября произошло серьезное ДТП. Там примерно в 00:30 на улице Дорожной опрокинулся автомобиль Ford Focus.

- За рулем иномарки находился 18-летний молодой человек. Он, не имея водительского удостоверения, двигался со стороны улицы Ленина в направлении улицы Свердлова. В пути следования парень нарушил правила расположения авто на проезжей части и съехал в правый кювет. После этого машина опрокинулась и врезалась в металлический забор, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали три человека: водитель иномарки и две его пассажирки 1999 и 2001 годов рождения. Всех их госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU