2019-11-26T08:44:18+03:00
Общество

В Борском районе полицейские устроили погоню со стрельбой за бесправным водителем на «шестерке»

Автомобилист нарушил ПДД и попытался скрыться, но ему не удалось [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина выделывал лихие маневры на дороге, пытаясь оторваться от погониМужчина выделывал лихие маневры на дороге, пытаясь оторваться от погониФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Недавно в Самарской области можно было наблюдать сцену, будто бы снятую для какого-нибудь боевика. На одной из трасс в Борском районе полицейские устроили погоню со стрельбой за нарушителем на «шестерке».

- Автомобилист нарушил ПДД, поэтому инспекторы ДПС попытались его остановить. Однако водитель ВАЗ-2106 проигнорировал требование полицейских. В итоге за ним пришлось устроить погоню, во время которой автомобилист неоднократно совершал опасные маневры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские несколько раз требовали по громкоговорителю остановить авто, но мужчина лишь прибавлял газу. Через некоторое время он съехал с асфальтированной дороги в сторону леса. Здесь один из инспекторов ДПС сначала сделал предупредительные выстрелы в воздух, а потом стал стрелять по колесам. Только после этого нарушитель, наконец, остановил автомобиль.

По данным полицейских, за рулем шестерки находился 36-летний житель Богатовского района, который не имеет водительских прав. В отношении него стражи порядка составили несколько протоколов: За управление авто без прав, за выезд на встречную полосу, за неостановку по требованию полицейских и отсутствие страховки.

В Самарской области полицейские устроили погоню со стрельбой за нарушителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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