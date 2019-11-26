В Борском районе полицейские устроили погоню со стрельбой за бесправным водителем на «шестерке»
Недавно в Самарской области можно было наблюдать сцену, будто бы снятую для какого-нибудь боевика. На одной из трасс в Борском районе полицейские устроили погоню со стрельбой за нарушителем на «шестерке».
- Автомобилист нарушил ПДД, поэтому инспекторы ДПС попытались его остановить. Однако водитель ВАЗ-2106 проигнорировал требование полицейских. В итоге за ним пришлось устроить погоню, во время которой автомобилист неоднократно совершал опасные маневры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские несколько раз требовали по громкоговорителю остановить авто, но мужчина лишь прибавлял газу. Через некоторое время он съехал с асфальтированной дороги в сторону леса. Здесь один из инспекторов ДПС сначала сделал предупредительные выстрелы в воздух, а потом стал стрелять по колесам. Только после этого нарушитель, наконец, остановил автомобиль.
По данным полицейских, за рулем шестерки находился 36-летний житель Богатовского района, который не имеет водительских прав. В отношении него стражи порядка составили несколько протоколов: За управление авто без прав, за выезд на встречную полосу, за неостановку по требованию полицейских и отсутствие страховки.
В Самарской области полицейские устроили погоню со стрельбой за нарушителем.
ИСТОЧНИК KP.RU