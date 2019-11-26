2019-11-26T09:01:12+03:00
Общество

Самарская новейшая ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Запуск космического аппарата обеспечили также самарские двигатели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПАО "Кузнецов"Фото: ПАО "Кузнецов"
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В понедельник, 25 ноября, в 20:52 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала новейшая ракета легкого класса «Союз-2.1в», которая была изготовлена самарским РКЦ «Прогресс». Запуск прошел успешно, обеспечили его двигатели НК-33А производства еще одного самарского завода - ПАО «Кузнецов».

- Наши специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы принимали участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также наблюдали за работой двигателя в полете. Двигатель отработал без замечаний. В расчетное время ракета была выведена на заданную орбиту, - сообщили в пресс-службе ПАО «Кузнецов».

Напомним, что двигатель НК-33А начали использовать для запуска ракеты-носителя «Союз-2.1в» с конца декабря 2013 года. Проходило это в рамках летно-конструкторских испытаний. В ходе них было успешно проведено 5 пусков. Сейчас самарские двигатели начали эксплуатировать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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