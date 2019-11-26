2019-11-26T09:12:09+03:00
Здоровье

Подарок, который запомнится: подари дорогим людям здоровую улыбку

В сети клиник «Эденталь» можно купить подарочные сертификаты на оказание стоматологических услуг
Кристина АДАЕВА
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Замечательная возможность выразить свою любовь и заботу близкимЗамечательная возможность выразить свою любовь и заботу близким
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Впереди целая череда новогодних праздников, самое время запасаться подарками. Что подарить родным и любимым? Отличный вариант предлагает сеть клиник «Эденталь» - подарочные сертификаты на оказание стоматологических услуг различных ценовых категорий для любого случая.

- Мы предлагаем замечательную возможность выразить свою любовь и заботу близким и дорогим для вас людям или сделать практичный подарок своим коллегам с помощью подарочного сертификата, - рассказывают в стоматологической клинике. - Вы можете приобрести в подарок сертификаты номиналом 3 000, 5 000, 10 000 рублей и более. Сертификат дает право на получение любых стоматологических услуг в клинике «Эденталь». Каждый сертификат имеет свой собственный индивидуальный номер.

Воспользоваться таким подарком можно будет в течение 12 месяцев. Если сумма сертификата меньше стоимости выбранной медицинской услуги, возможна доплата денежных средств. А если больше стоимости выбранной стоматологической услуги, то держатель сертификата сможет воспользоваться им несколько раз с учетом потраченной и оставшейся сумм.

- Мы гарантируем, что такой подарок всегда будет нужным и уместным, и о нем, даже много лет спустя, будут вспоминать с искренней благодарностью. Ведь вы вручаете не просто сертификат, вы дарите своим самым близким и любимым красоту, здоровье и превосходное настроение! – отмечают в клиники «Эденталь».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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