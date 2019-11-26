В Самаре неизвестные вандалы стащили более 120 крышек люков и ограждений тепловиков

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-26T09:25:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре местные жители продолжают похищать крышки люков и защитных ограждений на местах работ теплоэнергетиков. Только с начала этого года в городе было совершено более 120 краж: неизвестные стащили свыше 700 крышек люков и 50 ограждений. Это на 20% больше, чем в 2018 году.

- Действия злоумышленников в первую очередь угрожают здоровью и жизни горожан. Поэтому мы стараемся оперативно реагировать на каждое сообщение о пропаже, чтобы быстро восполнить замену и минимизировать риски для жителей, - отметил исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Айдар Ильясов.

Теплоэнергетики обращаются с заявлениями в полицию, а также придумывают свои способы борьбы с ворами. Они закупают антивандальные пластиковые люки, но устанавливают их только на пешеходных дорожках и в скверах. Там, где не ездят автомобили. Сотрудники «ПТС» призывают самарцев не оставаться в стороне и сообщать о кражах крышек люков дежурному диспетчеру по телефону: 279-65-00 или оставлять сообщения на сайте предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU