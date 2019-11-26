2019-11-26T09:25:05+03:00
Общество

В Самаре неизвестные вандалы стащили более 120 крышек люков и ограждений тепловиков

Подобные кражи несут угрозу для жизни и здоровья горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Теплоэнергетики борются с воришками антивандальными пластиковыми люкамиТеплоэнергетики борются с воришками антивандальными пластиковыми люкамиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре местные жители продолжают похищать крышки люков и защитных ограждений на местах работ теплоэнергетиков. Только с начала этого года в городе было совершено более 120 краж: неизвестные стащили свыше 700 крышек люков и 50 ограждений. Это на 20% больше, чем в 2018 году.

- Действия злоумышленников в первую очередь угрожают здоровью и жизни горожан. Поэтому мы стараемся оперативно реагировать на каждое сообщение о пропаже, чтобы быстро восполнить замену и минимизировать риски для жителей, - отметил исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Айдар Ильясов.

Теплоэнергетики обращаются с заявлениями в полицию, а также придумывают свои способы борьбы с ворами. Они закупают антивандальные пластиковые люки, но устанавливают их только на пешеходных дорожках и в скверах. Там, где не ездят автомобили. Сотрудники «ПТС» призывают самарцев не оставаться в стороне и сообщать о кражах крышек люков дежурному диспетчеру по телефону: 279-65-00 или оставлять сообщения на сайте предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области мужчина без прав опрокинул "Приору" в кювет и отправил 10-летнего пассажира в больницу
В Тольятти поджигателя дорогой иномарки отправили в колонию на два года
Подарок, который запомнится: подари дорогим людям здоровую улыбку
Самарская новейшая ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк
В Борском районе полицейские устроили погоню со стрельбой за бесправным водителем на «шестерке»
В Новокуйбышевске парень без прав решил покатать девушек на Ford Focus и опрокинулся в кювет
На трассу под Самарой выбросили четырех белых щенят
Стало известно, что будет с земельным участком под ТЦ «Кубатура»
Ныряли с музыкой: появилось видео с веселым экипажем утонувшей "семерки" со дна Волги
«Спасибо за тортик»: в Самарской области Кая Метова соблазнили «Паутинкой»
Декабрь принесет «потепление»: аномальный мороз сменится снегом с дождем
Сапоги вмерзли в лед: под Самарой водолазы достали из озера утонувшего рыбака
«Аленький цветочек» или «Каникулы с привидениями»: самарцев зовут выбрать лучшую театральную постановку Поволжья
В краеведческом музее Сызрани открылась выставка к юбилею местной ГЭС
Причиной исчезновения газа из 156 домов в Самаре мог стать недопуск проверяющих на территорию клинического госпиталя
Проект школы на 5-ой просеке в Самаре разработают за 7,2 млн рублей
Неисправность устранили: в дома жителей Самары начали возвращать газ
В Самаре люди с нарушением слуха прошли тест на ВИЧ
В Самаре сотрудницу вуза поймали на взятке от абитуриента за помощь в поступлении в магистратуру