В Самарской области мужчина без прав опрокинул "Приору" в кювет и отправил 10-летнего пассажира в больницу

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-26T09:35:11+03:00

Мужчина не справился с управлением и устроил ДТП

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В понедельник, 25 ноября, на 35 км 400 м трассы Кинель-Черкассы - Урал - Александровка - Хилково произошло серьезное ДТП. Там около шести часов вечера перевернулась "Лада Приора".

- За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина, не имеющий права на управление. Он, двигаясь со стороны села Александровка в направлении села Хилково, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал 10-летний мальчик, который находился на заднем пассажирском сидении. Его на карете скорой помощи увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU