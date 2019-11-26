2019-11-26T10:04:37+03:00
Общество

Девушек Самарской области приглашают на кастинги конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Самара»

Они пройдут 8 декабря в «Аврора Молл».
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В конкурсах «Мисс Россия» и «Мисс Самара» могут поучаствовать незамужние девушки от 17 до 23 лет.В конкурсах «Мисс Россия» и «Мисс Самара» могут поучаствовать незамужние девушки от 17 до 23 лет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре 8 декабря с 16.00 до 19.00 в холле кинотеатра в «Аврора Молл» пройдет кастинг конкурсов «Мисс Россия», «Мисс Самара» и «Мисс Самара Young». Организаторы приглашают поучаствовать в кастинге девушек со всего региона.

- Мы приглашаем всех фотогеничных девушек Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Чапаевска, Жигулевска, Сызрани, и многих других городов и поселков Самарской области. Первый кастинг пройдет в воскресенье, 8 декабря, с 16.00 до 19.00 в «Аврора Молл» в холле кинотеатра «Киномакс» (2 корпус, 4-й этаж). Во время кастинга вы заполните анкеты, пройдете собеседования. Также вы получите бесплатные консультации от модных специалистов, - рассказали организаторы.

В конкурсах «Мисс Россия» и «Мисс Самара» могут поучаствовать незамужние девушки от 17 до 23 лет, рост которых от 168 до 180 см («Мисс Самара») и от 173 до 180 см («Мисс Россия»). В конкурсе «Мисс Самара Young» принимают девушек от 11 до 16 лет ростом от 160 до 180 см.

- Свою заявку (2-3 фото, рост, возраст, контактный номер обязателен) вы можете оставить в сообщения группы или написав на почту moda63@list.ru с пометкой «конкурс». Мы обязательно свяжемся с вами перед кастингом, - уверяют организаторы.

Все подробности есть в группе «Мисс Самара 2020» Вконтакте.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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